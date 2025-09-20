COMÉDIE À SKETCHS « COUP DE VIEUX » Murviel-lès-Béziers
La Compagnie de Riquet « Coup de vieux » comédie à sketchs à 20h30 à la salle Multi activités. Entrée libre au chapeau.
Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 84 97
English :
La Compagnie de Riquet « Coup de vieux » sketch comedy at 8:30pm at the Salle Multi activités. Free admission by hat.
German :
La Compagnie de Riquet « Coup de vieux » Sketch-Comedy um 20:30 Uhr in der Multi Activity Hall. Freier Eintritt mit Hut.
Italiano :
La Compagnie de Riquet « Coup de vieux », sketch comedy alle 20.30 nella Sala Multiattività. Ingresso libero con cappello.
Espanol :
La Compagnie de Riquet « Coup de vieux » comedia de sketches a las 20.30 h en la Sala de Actividades Múltiples. Entrada libre con sombrero.
