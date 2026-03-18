Comédie À table

Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Petit théâtre d’Albret présente À table une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon.

Le Petit théâtre d’Albret présente À table une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon.

Infos et réservations par téléphone. .

Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 43 07

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English : Comédie À table

Le Petit théâtre d’Albret presents À table a comedy by Marc-Gilbert Sauvajon.

L’événement Comédie À table Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne