Comédie À table Le Mas-d’Agenais
Comédie À table Le Mas-d’Agenais samedi 4 avril 2026.
Comédie À table
Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Petit théâtre d’Albret présente À table une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon.
Le Petit théâtre d’Albret présente À table une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon.
Infos et réservations par téléphone. .
Salle des fêtes Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 36 43 07
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English : Comédie À table
Le Petit théâtre d’Albret presents À table a comedy by Marc-Gilbert Sauvajon.
L’événement Comédie À table Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne