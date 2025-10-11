Comédie « Aime-moi… Si tu peux ! » Rue de la Corvée Ornans

Comédie « Aime-moi… Si tu peux ! » Rue de la Corvée Ornans samedi 11 octobre 2025.

Comédie « Aime-moi… Si tu peux ! »

Rue de la Corvée Centre d’Animations et de Loisirs Ornans Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Aime-moi… Si tu peux ! ou le fabuleux destin d’Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle !

Hervé a 30 ans. Ingénieur consciencieux, passionné par son travail, il mène une vie parfaitement rangée. Ses amis le pensent incapable d’aimer… mais lui est convaincu d’attendre le grand amour. Pas n’importe lequel il a même déjà prévu son mariage avec Monica Bellucci !

Tout semble écrit… jusqu’à l’arrivée de Nina, sa voisine de palier. Exubérante, libre et sensuelle, elle va semer le trouble dans son quotidien bien réglé. Entre décalages, quiproquos et situations hilarantes, cette comédie pleine d’énergie promet de faire rire toutes les générations.

Avec Lisa-Anna Bertrand et Tony Martorano

Une pièce écrite par Julien Sigalas

Présentée par La Comédie de Besançon

Un spectacle drôle, pétillant et accessible dès 10 ans à partager en famille ou entre amis ! .

Rue de la Corvée Centre d’Animations et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 communication@ornans.fr

English : Comédie « Aime-moi … Si tu peux »

German : Comédie « Aime-moi … Si tu peux »

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie « Aime-moi… Si tu peux ! » Ornans a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON