Comédie Amour, Sexe et Religion Smart Cabaret Brives-Charensac

Comédie Amour, Sexe et Religion

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Luc, (dont le père et la mère, sont très à cheval sur les croyances religieuses et très coincés au niveau des relations avant mariage), est en froid avec ses parents depuis plusieurs années.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

Luc, (whose father and mother are very strict about religious beliefs and uptight about premarital relationships), has been on the outs with his parents for several years.

