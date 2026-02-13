Comédie avec Amélie Abrieu à El Camino, Caen – 15 avril 2026, El camino, Caen

Comédie avec Amélie Abrieu à El Camino, Caen – 15 avril 2026 Mercredi 15 avril, 20h30 El camino Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T21:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c2ddc-0b9b-73af-bc3d-3788121c49e5 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez découvrir une comédie humoristique unique à Caen avec Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur ! Dans l’atmosphère conviviale d’El Camino, plongez dans l’univers décalé d’Axel, un jeune homme rêvant de poterie à Méribel. Ce spectacle moderne et pétillant vous emmènera dans un tourbillon de rires, grâce à une galerie de personnages aussi drôles qu’imprévisibles. Profitez de ce moment pour rencontrer l’artiste, partager des rires et vivre une soirée mémorable, le tout dans un lieu chaleureux où Pierre-Emmanuel vous accueillera avec plaisir. Avec des places limitées, c’est une expérience à ne pas manquer. 15 avril 2026 El Camino, Caen ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c2ddc-0b9b-73af-bc3d-3788121c49e5

El camino Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019c2ddc-0b9b-73af-bc3d-3788121c49e5 »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019c2ddc-0b9b-73af-bc3d-3788121c49e5 »}]

Comédie humoristique à El Camino, Caen, le 15/04/2026, 12€, places limitées. Hormur Arts vivants