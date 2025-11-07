Comédie Belle-Mère à vendre Maison du Peuple Gardanne

Vendredi 7 novembre 2025 de 20h30 à 21h45. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 21:45:00

2025-11-07

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres !

Ce soir, on découvre une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer. Insensible, autoritaire et envahissante, elle n’a que faire des états d’âme de celle qui partage la vie de son fils. Mais si personne ne voudrait d’une telle belle-mère chez soi, imaginez un instant … si on pouvait la vendre !



Préparez-vous à une soirée mémorable, pleine de fous rires avec Muriel Montossey, rendue célèbre par l’émission de France 3, “ La Classe ”, de 1987 à 1993 où elle impose au public le personnage sexy de “Muriel Monte au Ciel ”.



Durée 1h15



Réservation Maison de la vie associative Halle Léo Ferré 04 42 66 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

What would marriage be without mothers-in-law? A dream for some, a nightmare for others!

German :

Was wäre eine Ehe ohne Schwiegermütter? Für manche ein Traum, für andere ein Albtraum!

Italiano :

Cosa sarebbe il matrimonio senza le suocere? Un sogno per alcuni, un incubo per altri!

Espanol :

¿Qué sería del matrimonio sin las suegras? Un sueño para algunos, una pesadilla para otros

