Comédie “Bienvenue à la CAF”, Pélousse Paradise, Alès

Comédie “Bienvenue à la CAF” 24 et 25 avril Pélousse Paradise Gard

16 €, 27 € repas-spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T21:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Corinne Lemoine : incompétente, fainéante, commère et débordée, entre arrêts maladies et pauses cafés. Seule pour gérer l’accueil de la Caf depuis le « départ » de Michel, elle brasse du vent plus soucieuse de son café ou de son rouge à lèvres que de ses allocataires.

Jusqu’à ce qu’elle forme un petit nouveau : Bernard Poirot : Vieux garçon, coincé et fragile, il est vite débordé et n’a pas le temps de découper ses timbres, très sensible, il n’hésite pas à pleurer pour un oui ou pour un non.

Ces 2 personnages, bien trempés que tout oppose, vont devenir très proches avec comme point commun leur incompétence et vont tout faire pour ne rien faire, le tout en se plaignant !

Et malgré le physique ingrat de Bernard, il a un atout qui pourrait bien faire chavirer Corinne…

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 01 44 54 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pelousseparadise.org »}]

Tout est possible à la Caisse d’Allocations Faciles, même le pire ! Surtout quand Bernard débarque dans le bureau de Corinne, pour remplacer Michel qui est mort de fatigue… Théâtre Humour