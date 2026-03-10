COMÉDIE BLING BLING SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes

COMÉDIE BLING BLING

Prenez vos places pour assister à cette comédie!

Un couple de parisiens bling bling arrive dans un hôtel de luxe au Brésil. Il est journaliste, elle est présentatrice météo et ils viennent adopter un enfant… Mais dès leur arrivée, rien ne va se passer comme prévu.

La chambre n’est pas la bonne, l’enfant pas tout à fait comme on leur avait décrit et un groom extravagant va transformer leur séjour en cauchemar !

Le contenu des valises va révéler la vraie personnalité de chacun, prouvant qu’on n’applique pas toujours ce que l’on conseille et que l’argent des uns fait rarement le bonheur des autres !

Tout public à partir de 12 ans

SALLE DU TRÉPADÉ Impasse du Trepade Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

