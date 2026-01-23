Comédie Bonne Année Bordel Bar-sur-Seine
Comédie Bonne Année Bordel Bar-sur-Seine dimanche 1 février 2026.
Comédie Bonne Année Bordel
L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026.
Comédie Bonne Année Bordel
Enfermez par surprise 3 personnes qui ne se connaissent pas pour un Escape Game le soir du 31 décembre et lancez le compte à rebours !
Au hasard une voleuse, une star déchue de la télé et un geek vieux garçon. Rien ne va plus !
C’est peut-être le moment de prendre de bonnes résolutions, non ?!
Et vous, c’est quoi vos résolutions ?!
Tout Public à partir de 5 ans 20 .
L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Comédie Bonne Année Bordel Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne