COMÉDIE BRAQUAGE EN COURS Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Braquage en cours ! Merci de ne pas déranger le braqueur !

Il n’aurait pas dû regarder le tuto Comment braquer une banque facilement sur internet !

Armand, trentenaire dépressif, se lance dans un braquage déguisé en livreur de pizzas !

Maladroit et peu habitué à l’exercice, il va devoir surmonter ses peurs face à une jeune banquière carriériste aux méthodes insolites.

L’intrusion d’un lieutenant de police peu scrupuleux et un brin opportuniste ne fera qu’empirer les choses…

Une comédie tout public dont le succès au Festival d’Avignon 2023 (Complet durant 3 semaines) continu à présent partout en France !

Placement libre.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.



Réservation ici >>>>>>>



IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation.

Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

