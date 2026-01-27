Comédie Ça se complique ! Rue de Metz Fixem

Comédie Ça se complique !

Rue de Metz Foyer Communal Fixem Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Ça se complique !

Michel, heureux et légèrement précieux propriétaire de l’hôtel La Rose des Vents, accueille une galerie de clients hauts en couleur, tous venus passer un séjour paisible. Mais une arrivée totalement inattendue vient bouleverser cette belle harmonie.

Pour sauver les apparences, Michel s’embarque dans une spirale de mensonges qui provoque une véritable avalanche de quiproquos…

Reste à savoir si Michel réussira à garder les clés de l’hôtel… ou s’il va perdre le contrôle de la réception !Tout public

Rue de Metz Foyer Communal Fixem 57570 Moselle Grand Est mairiedefixem@orange.fr

English :

It gets complicated!

Michel, the happy and slightly precious owner of the Hotel La Rose des Vents, welcomes a gallery of colorful guests, all of whom have come to enjoy a peaceful stay. But a totally unexpected arrival upsets this beautiful harmony.

To keep up appearances, Michel embarks on a spiral of lies that provokes a veritable avalanche of misunderstandings?

It remains to be seen whether Michel will manage to keep the keys to the hotel? or lose control of the reception desk!

