COMÉDIE : CE SOIR OU JAMAIS Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
vendredi 25 septembre 2026 · Le Canotier · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
COMÉDIE : CE SOIR OU JAMAIS
Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises.
Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans.
Et c’est ce soir…
Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir cette promesse…
Il décide de s’inscrire sur l’application « Ce soir ou jamais », qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr.
Mais, peut-on faire confiance aux algorithmes et trouver le véritable Amour sur une application de rencontre ? Et surtout, Greg est-il prêt à être en couple ?
Venez partager l’intimité de ce célibataire « fils à maman », dans « Ce soir ou jamais », une comédie de moeurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade et dans laquelle, l’auteur vous offre un savoureux mélange de plusieurs genres de théâtre : comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation.
Placement libre
BILLETTERIE EN LIGNE ICI
Notre bar est à votre disposition avant et après la représentation (planches apéritives sur réservation).
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 à 45 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.
IMPORTANT :
Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.
L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .
Le Canotier 10 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
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English :
L’événement COMÉDIE : CE SOIR OU JAMAIS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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