Comédie C’est décidé je deviens une connasse ! L’Intégral Belley
L’Intégral 422 Avenue Hoff Belley Ain
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
spectacle comique d’Elise Ponti Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une connasse !
L’Intégral 422 Avenue Hoff Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 92 62 59 contact@coeurdescene.fr
English :
Comedy show by Elise Ponti: Dolores is uptight, distinguished and shy, but today she has made up her mind: she wants to become a bitch!
