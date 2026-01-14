Comédie C’est décidé je deviens une connasse ! L’Intégral Belley

Comédie C’est décidé je deviens une connasse !

L’Intégral 422 Avenue Hoff Belley Ain

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

spectacle comique d’Elise Ponti Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une connasse !

.

L’Intégral 422 Avenue Hoff Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 92 62 59 contact@coeurdescene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy show by Elise Ponti: Dolores is uptight, distinguished and shy, but today she has made up her mind: she wants to become a bitch!

L’événement Comédie C’est décidé je deviens une connasse ! Belley a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier