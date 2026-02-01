Comédie #C’est Énorme Rue des Lannes Mandeure

Comédie #C’est Énorme

Rue des Lannes Centre Culturel Mandeure Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le Centre Culturel de Mandeure vous propose la Comédie #C’est Énorme à 6 personnages de Bruno CHAPELLE

Synopsis Une influenceuse aux 100 000 followers prise à son propre piège de l’hyper- com-munication !Floriane va en faire les frais ! Mais heureusement (ou malheureusement) pour elle, son frère, comédien anonyme devant l’éternel, sera là pour la tirer d’affaire. Un chassé-croisé amoureux sur le fond de trafic de produits illicites. Les portes claquent, les mensonges fusent … Tous les genres sont dans la nature même les Queers, à la caisse primaire d’assurance maladie.

Une comédie réjouissante dans la droite ligne de la compagnie.

Mise en scène Jean-Philippe AZÉMA

Décor Laure LEPELLEY

Avec Pascale MICHAUD, Catherine VRANKEN, Juliette POISSONNIER, Nicolas BIAUD-MAUDUIT, Bruno CHAPELLE, Alain Chapuis .

Rue des Lannes Centre Culturel Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 69 97 81 contact.ascbm@gmail.com

