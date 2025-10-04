Comédie c’est grave docteur ? Smart Cabaret Brives-Charensac

Comédie c’est grave docteur ? Smart Cabaret Brives-Charensac samedi 4 octobre 2025.

Comédie c’est grave docteur ?

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Nous sommes dans les années d’après-guerre, dans le cabinet d’un très célèbre psychiatre.

Les patientes du bon docteur, toutes plus disjonctées les unes que les autres se succèdent. Accrochez-vous, la thérapie va commencer…

.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

We’re in the post-war years, in the office of a very famous psychiatrist.

The good doctor’s patients, each more crazy than the last, come one after the other. Hang on, the therapy is about to begin…

German :

Wir befinden uns in den Nachkriegsjahren in der Praxis eines sehr berühmten Psychiaters.

Die Patientinnen des guten Doktors, eine verrückter als die andere, folgen aufeinander. Halten Sie sich fest, die Therapie beginnt gleich…

Italiano :

Siamo nel dopoguerra, nello studio di uno psichiatra molto famoso.

I pazienti del bravo dottore, uno più pazzo dell’altro, si susseguono. Aspettate, la terapia sta per iniziare…

Espanol :

Estamos en los años de la posguerra, en la consulta de un psiquiatra muy famoso.

Los pacientes del buen doctor, cada uno más loco que el anterior, llegan uno tras otro. Espera, la terapia está a punto de comenzar…

L’événement Comédie c’est grave docteur ? Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay