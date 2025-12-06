Comédie Chantée Vain Voyage Espace Dantza Pau
Comédie Chantée Vain Voyage Espace Dantza Pau samedi 6 décembre 2025.
Comédie Chantée Vain Voyage
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Pour 2025, La Compagnie des Turlupins présente une création inédite de GERARD CACHAU, sur des musiques des années 1920-1930.
Louis, dandy célibataire, s’apprête à quitter son domicile pour un tour du monde luxueux. Mais son entourage féminin ne le voit pas du même oeil. Une mère portée sur les infusions , des jumelles pas tout à fait finies, deux amies excentriques et une gouvernante de caractère, graviteront autour de cet homme pour le moins asphyxié par tant de sollicitations intéressées.
Accompagnement Musical Stella Juliachs
Travail musical: Caroline Brun
Régie: Jean Jacques Bayle
CLAIRE BEAUDOUIN, Gérard Cachau, Françoise Souby, Nathalie Garriga, Françoise Vargues, Nathalie Pédespan, Madeleine Lavoignat .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 15 03 madeleine.lavoignat@wanadoo.fr
English : Comédie Chantée Vain Voyage
German : Comédie Chantée Vain Voyage
Italiano :
Espanol : Comédie Chantée Vain Voyage
L’événement Comédie Chantée Vain Voyage Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau