Comédie Chantée Vain Voyage Espace Dantza Pau

Comédie Chantée Vain Voyage

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Pour 2025, La Compagnie des Turlupins présente une création inédite de GERARD CACHAU, sur des musiques des années 1920-1930.

Louis, dandy célibataire, s’apprête à quitter son domicile pour un tour du monde luxueux. Mais son entourage féminin ne le voit pas du même oeil. Une mère portée sur les infusions , des jumelles pas tout à fait finies, deux amies excentriques et une gouvernante de caractère, graviteront autour de cet homme pour le moins asphyxié par tant de sollicitations intéressées.

Accompagnement Musical Stella Juliachs

Travail musical: Caroline Brun

Régie: Jean Jacques Bayle

CLAIRE BEAUDOUIN, Gérard Cachau, Françoise Souby, Nathalie Garriga, Françoise Vargues, Nathalie Pédespan, Madeleine Lavoignat .

Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 15 03 madeleine.lavoignat@wanadoo.fr

English : Comédie Chantée Vain Voyage

German : Comédie Chantée Vain Voyage

Italiano :

Espanol : Comédie Chantée Vain Voyage

L’événement Comédie Chantée Vain Voyage Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau