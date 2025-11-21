COMÉDIE CHÉRI, DIS-MOI OUI

SALLE DES FÊTES DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez assister à cette comédie hilarante.

Thomas et Laura ont la joie de vous annoncer leur mariage… s’ils y arrivent ! Vous êtes invités à assister dans la plus petite mairie de Normandie à la cérémonie la plus chaotique et la plus drôle que vous n’ayez jamais vue.

Des noces hilarantes avec une belle-mère psychopathe, un beau-père flou, des Springles et du Calva, des chants berbères, des tambours congolais et même des chansons. Car ce qu’on vous invite à voir c’est aussi les coulisses de cette noce, dans l’arrière-salle d’une mairie où les anciens présidents de la République font encore des discours, et où il va falloir voter pour savoir si on se marie… ou pas.

Production Comédie de la Roseraie

Mise en scène Joachim Desmoines .

SALLE DES FÊTES DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see this hilarious comedy.

L’événement COMÉDIE CHÉRI, DIS-MOI OUI Fonsorbes a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE