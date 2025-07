Comédie club – Le Ducky Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Comédie club – Le Ducky Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Mercredi 6 août, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sortie au chapeau

Soirée stand-up / Humour

Bienvenue au DUCKY COMEDY !

Les artistes du coin-coin

Retrouvez des humoristes en herbe ou confirmés pour 1h30 de spectacle !

Mercredi 6 août

Début à 20h30 !

RDV à la Guinguette du Parc des Bois !

Pour public averti

S’il fait beau, on sera dehors

Si il pleut, on sera dedans !

Entrée gratuite* – Sortie à prix libre

*sur consommation au bar !

Début : 2025-08-06T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-06T22:30:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine