Comédie Club Soirée jour de l’an avec un plateau d’humour Comédie Club Vieux Port Marseille 7e Arrondissement

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 17h, à partir de 18h30, à partir de 20h30 et à partir de 22h. Comédie Club Vieux Port 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 43 – 43 – EUR
Une soirée stand up avec un plateau d’humoristes délirants pour profiter de la nouvelle année !
Soirée spéciale réveillon à la Comédie du Vieux Port venez finir l’année en beauté et en rires avec un plateau d’humoristes! .
Comédie Club Vieux Port 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
An evening of stand-up comedy with a line-up of hilarious comedians to ring in the New Year!
