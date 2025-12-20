Comédie Club Soirée jour de l’an avec un plateau d’humour Comédie Club Vieux Port Marseille 7e Arrondissement

Comédie Club Soirée jour de l’an avec un plateau d’humour

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 17h, à partir de 18h30, à partir de 20h30 et à partir de 22h. Comédie Club Vieux Port 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 43 – 43 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Une soirée stand up avec un plateau d’humoristes délirants pour profiter de la nouvelle année !

Soirée spéciale réveillon à la Comédie du Vieux Port venez finir l’année en beauté et en rires avec un plateau d’humoristes! .

Comédie Club Vieux Port 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of stand-up comedy with a line-up of hilarious comedians to ring in the New Year!

L’événement Comédie Club Soirée jour de l’an avec un plateau d’humour Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille