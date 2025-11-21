Comédie Conter Fleurette Aurec-sur-Loire
Comédie Conter Fleurette Aurec-sur-Loire vendredi 21 novembre 2025.
Comédie Conter Fleurette
Parc de la liberté Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Adhérents 5 €
Adultes 8 €.
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
La section jeune de la MJC accueille un spectacle de la Comédie de Saint-Étienne Conter Fleurette afin de financer leurs projets à venir.
Sur inscription.
Parc de la liberté Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59
English :
The MJC’s youth section hosts a show by the Comédie de Saint-Étienne, Conter Fleurette , to raise funds for future projects.
Registration required.
German :
Die Jugendabteilung des MJC empfängt eine Aufführung der Comédie de Saint-Étienne Conter Fleurette , um ihre zukünftigen Projekte zu finanzieren.
Mit Anmeldung.
Italiano :
La sezione giovanile del MJC ospita uno spettacolo della Comédie de Saint-Étienne, intitolato Conter Fleurette , per raccogliere fondi per i progetti futuri.
È richiesta l’iscrizione.
Espanol :
La sección juvenil del MJC acoge un espectáculo de la Comédie de Saint-Étienne, titulado Conter Fleurette , con el fin de recaudar fondos para futuros proyectos.
Inscripción obligatoria.
