Comédie Conter Fleurette

Parc de la liberté Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Adhérents 5 €

Adultes 8 €.

Date et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

La section jeune de la MJC accueille un spectacle de la Comédie de Saint-Étienne Conter Fleurette afin de financer leurs projets à venir.



Sur inscription.

Parc de la liberté Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59

English :

The MJC’s youth section hosts a show by the Comédie de Saint-Étienne, Conter Fleurette , to raise funds for future projects.



Registration required.

German :

Die Jugendabteilung des MJC empfängt eine Aufführung der Comédie de Saint-Étienne Conter Fleurette , um ihre zukünftigen Projekte zu finanzieren.



Mit Anmeldung.

Italiano :

La sezione giovanile del MJC ospita uno spettacolo della Comédie de Saint-Étienne, intitolato Conter Fleurette , per raccogliere fondi per i progetti futuri.



È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

La sección juvenil del MJC acoge un espectáculo de la Comédie de Saint-Étienne, titulado Conter Fleurette , con el fin de recaudar fondos para futuros proyectos.



Inscripción obligatoria.

L’événement Comédie Conter Fleurette Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène