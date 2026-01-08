COMEDIE CRISE EN QUARANTAINE Saiguède

COMEDIE CRISE EN QUARANTAINE

L’ABRI SALLE DES FÊTES Saiguède Haute-Garonne

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Réservez vous place pour cette comédie, Une joute de voisinage hilarante qui atteint son paroxysme le jour de leur anniversaire commun alors qu’ils sont toujours confinés.

Fred et Michel deux voisins que tout oppose ne partagent que la haie qui sépare leur jardin Fred mène une vie totalement débridée alors que le quotidien de Michel est réglé comme une horloge. Leur seul point commun c’est le 13 avril date de leur anniversaire. .

L’ABRI SALLE DES FÊTES Saiguède 31470 Haute-Garonne Occitanie mairie@saiguede.fr

English :

Reserve your seat for this comedy, a hilarious neighborly joust that reaches its climax on their joint anniversary while they’re still confined.

