Comédie dramatique Darius Square de l’Hôtel de Ville Erquy

Comédie dramatique Darius Square de l’Hôtel de Ville Erquy dimanche 30 novembre 2025.

Comédie dramatique Darius

Square de l’Hôtel de Ville Ancre des mots Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Claire, mère hors du commun, engage Paul, grand parfumeur, pour une mission presque impossible permettre à son fils Darius dont l’odorat reste le seul sens intact de « voyager ».

S’aidant des lieux et des êtres aimés par Darius, ils vont trouver une voie inattendue, inespérée l’émotion des parfums !

Une aventure extraordinaire, un défi qui va changer leur existence à jamais.

Catherine Aymerie et François Cognard font de ce « texte prodigieux » mis en scène par André Nerman « une véritable dentelle émotionnelle ». (Texte Jean-Benoît Patricot)

Réservation auprès du Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy et sur le site Hello asso. .

Square de l’Hôtel de Ville Ancre des mots Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie dramatique Darius Erquy a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André