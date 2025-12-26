Comédie dramatique La Grotte, Voulême

Comédie dramatique La Grotte

Salle des fêtes Voulême Vienne

Tarif : 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le Théâtre du Feu Follet vous invite à découvrir La Grotte, une pièce de Jean Anouilh.

Un théâtre incisif et intense, où les mots claquent, les silences parlent et la scène devient un espace de vérité. Une oeuvre forte, portée par une mise en scène engagée, qui ne laisse pas indifférent. À voir, tout simplement.

Séance organisée par le Comité des Fêtes de Voulême. .

Salle des fêtes Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 57 74

English : Comédie dramatique La Grotte

