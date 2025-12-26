Comédie dramatique La Grotte, Voulême
Comédie dramatique La Grotte, Voulême dimanche 18 janvier 2026.
Salle des fêtes Voulême Vienne
Tarif : 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Le Théâtre du Feu Follet vous invite à découvrir La Grotte, une pièce de Jean Anouilh.
Un théâtre incisif et intense, où les mots claquent, les silences parlent et la scène devient un espace de vérité. Une oeuvre forte, portée par une mise en scène engagée, qui ne laisse pas indifférent. À voir, tout simplement.
Séance organisée par le Comité des Fêtes de Voulême. .
Salle des fêtes Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 57 74
