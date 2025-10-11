Comédie drôle d’enterrement de vie de garçon Smart Cabaret Brives-Charensac

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-10-11 20:00:00

C ‘est le grand jour, Maxime va se marier !

Le problème ; c’est qu’il vient de se réveiller et qu’il est enfermé chez un ou une inconnue . . .

Où est-il ? Que s’est -il passé pendant son enterrement de vie de garçon ?

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

It’s the big day, Maxime is getting married!

The problem is, he’s just woken up and is locked in a stranger’s house…

Where is Maxime? What happened at his stag party?

German :

Es ist der große Tag, Maxime wird heiraten!

Das Problem ist, dass er gerade aufgewacht ist und in einem fremden Haus eingesperrt ist….

Wo ist er? Was ist bei seinem Junggesellenabschied passiert?

Italiano :

È il grande giorno, Maxime si sposa!

Il problema è che si è appena svegliato ed è chiuso in casa di un estraneo…

Dov’è Maxime? Cos’è successo al suo addio al celibato?

Espanol :

Es el gran día, ¡Maxime se casa!

El problema es que acaba de despertarse y está encerrado en casa de un desconocido…

¿Dónde está Maxime? ¿Qué ha pasado en su despedida de soltero?

