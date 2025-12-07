Comédie drôle Répétition générale d’Alexis Bondis Salle Sainte-Thérèse Bricqueville-sur-Mer

Comédie drôle Répétition générale d’Alexis Bondis

L’Association pour la Restauration et la Sauvegarde du Patrimoine Bricquais reçoit la troupe Les gens scenistes pour vous présenter une adaptation d’une comédie drôle d’Alexis Bondis Répétition générale mise en scène de Hugues Yacks. Boissons et pâtisseries à l’entracte. Réservation conseillée au 0680162501 ou 0686889540. .

