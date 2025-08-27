Comédie en sous-sol Médiathèque Jacques Demy Nantes

Comédie en sous-sol Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:30 –

Gratuit : oui Adulte

Lecture musicale par Sylvain Chantal et Éric PiffeteauPour une stupide histoire de tromperie, Jean-Christophe Vitalon tue avec un couteau à pain son ami Anatole Bétancourt. Il cherche alors refuge au sous-sol du 2 allée Jean-Bart, dans cette bonne ville de Nantes où, d’ordinaire, il ne se passe pas grand-chose… En compagnie du musicien Éric Piffeteau, l’auteur Sylvain Chantal vous lira la suite de son roman publié en 2024.Public adulte

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/