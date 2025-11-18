Comédie en sous-sol Médiathèque Jacques Demy Nantes

Comédie en sous-sol Jeudi 11 décembre, 18h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Lecture musicale par Sylvain Chantal et Éric Pifeteau

Pour une stupide histoire de tromperie, Jean-Christophe Vitalon tue avec un couteau à pain son ami Anatole Bétancourt. Il cherche alors refuge au sous-sol du 2 allée Jean-Bart, dans cette bonne ville de Nantes où, d’ordinaire, il ne se passe pas grand-chose… En compagnie du musicien Éric Pifeteau, l’auteur Sylvain Chantal vous lira son roman publié en 2024.

Public adulte

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

