Comédie et si on en parlait ? Cinéma Maule Baïtha Mauléon-Licharre

Comédie et si on en parlait ? Cinéma Maule Baïtha Mauléon-Licharre vendredi 12 décembre 2025.

Comédie et si on en parlait ?

Cinéma Maule Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Vous êtes attendus à Mauléon.

Difficile d’être en harmonie avec son esprit lorsque le corps vieillit, que le couple se tarit, que les copines vous rappellent que vous n’avez plus 20 ans et que votre fille joue les troubles fêtes. Ce soir, Loulou, Marie, Stella, Caroline vont se livrer comme jamais. Un moment de sincérité, de remise en question, de prise de conscience et d’autodérision. La mise en scène est d’Anne Bourgeois, avec Astrid Veillon, Léa François, Christine Lemer, Valérie Baurens, Célia Mocydiarz. Spectacle proposé par l’association Soule et moi de possibles. Billetterie à l’Office de tourisme Pays basque ou en ligne. .

Cinéma Maule Baïtha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Comédie et si on en parlait ?

German : Comédie et si on en parlait ?

Italiano :

Espanol : Comédie et si on en parlait ?

L’événement Comédie et si on en parlait ? Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque