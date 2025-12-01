Comédie familiale Aladin Amiens

Comédie familiale Aladin

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 14:30:00

fin : 2026-01-03 15:30:00

Date(s) :

2025-12-01 2025-12-26

Dans un souk coloré, le jeune Aladin, curieux et malicieux, tente de se débrouiller seul.

Un jour, il croise le chemin de Jafar, un faux oncle rusé qui l’envoie dans une grotte mystérieuse.

Là, Aladin découvre une lampe magique… et libère un Génie drôle et malicieux, qui va tout bouleverser.

Avec son aide, il tente de conquérir le cœur de la belle Jasmine, fille du calife, et de déjouer les plans de Jafar.

Chants, danses, tours de magie et scènes pleines d’humour rythment cette grande aventure.

Le décor phosphorescent, entièrement peint à la main, plonge les enfants dans un Orient merveilleux.

Un spectacle joyeux et interactif, qui célèbre les rêves, l’amour, le courage… et la tolérance.

Car la vraie magie, c’est d’oser croire en soi et de respecter les autres.

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

In a colorful souk, inquisitive and mischievous young Aladdin tries to fend for himself.

One day, he crosses paths with Jafar, a wily fake uncle who sends him to a mysterious cave.

There, Aladdin discovers a magic lamp… and unleashes a funny, mischievous Genie who turns everything upside down.

With his help, he attempts to win the heart of the beautiful Jasmine, daughter of the Caliph, and thwart Jafar’s plans.

Songs, dances, magic tricks and humorous scenes punctuate this grand adventure.

The phosphorescent set, entirely hand-painted, plunges children into a marvelous Orient.

A joyful, interactive show that celebrates dreams, love, courage… and tolerance.

For true magic is daring to believe in oneself and respecting others.

German :

In einem farbenfrohen Souk versucht der neugierige und schelmische junge Aladin, sich allein durchzuschlagen.

Eines Tages kreuzt er den Weg von Dschafar, einem listigen falschen Onkel, der ihn in eine geheimnisvolle Höhle schickt.

Dort entdeckt Aladin eine Wunderlampe … und befreit einen lustigen und schelmischen Dschinni, der alles auf den Kopf stellt.

Mit seiner Hilfe versucht er, das Herz der schönen Jasmin, der Tochter des Kalifen, zu erobern und die Pläne von Dschafar zu durchkreuzen.

Gesang, Tanz, Zaubertricks und humorvolle Szenen bestimmen den Rhythmus dieses großen Abenteuers.

Das phosphoreszierende, vollständig handgemalte Bühnenbild lässt die Kinder in einen wunderbaren Orient eintauchen.

Eine fröhliche und interaktive Show, die Träume, Liebe, Mut… und Toleranz feiert.

Denn wahre Magie besteht darin, dass man es wagt, an sich selbst zu glauben und andere zu respektieren.

Italiano :

In un colorato suk, il giovane Aladino, curioso e dispettoso, cerca di cavarsela da solo.

Un giorno incrocia Jafar, un finto zio astuto che lo manda in una grotta misteriosa.

Lì, Aladdin scopre una lampada magica… e libera un Genio buffo e dispettoso che metterà tutto sottosopra.

Con il suo aiuto, cerca di conquistare il cuore della bella Jasmine, figlia del Califfo, e di sventare i piani di Jafar.

Canti, danze, trucchi magici e scene umoristiche scandiscono questa grande avventura.

La scenografia fosforescente, dipinta interamente a mano, immerge i bambini in un Oriente meraviglioso.

È uno spettacolo gioioso e interattivo che celebra i sogni, l’amore, il coraggio… e la tolleranza.

Perché la vera magia è osare credere in se stessi e rispettare gli altri.

Espanol :

En un colorido zoco, el joven Aladino, curioso y travieso, intenta valerse por sí mismo.

Un día, se cruza con Jafar, un astuto tío postizo que le envía a una misteriosa cueva.

Allí, Aladino descubre una lámpara mágica… y da rienda suelta a un Genio divertido y travieso que lo pondrá todo patas arriba.

Con su ayuda, intentará conquistar el corazón de la bella Jazmín, hija del Califa, y desbaratar los planes de Jafar.

Canciones, bailes, trucos de magia y escenas humorísticas puntúan esta gran aventura.

El decorado fosforescente, pintado totalmente a mano, sumerge a los niños en un Oriente maravilloso.

Es un espectáculo alegre e interactivo que celebra los sueños, el amor, el valor… y la tolerancia.

Porque la verdadera magia consiste en atreverse a creer en uno mismo y respetar a los demás.

