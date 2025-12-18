Comédie Folies au Manoir Théâtre Municipal Autun Autun

Comédie Folies au Manoir

Théâtre Municipal Autun Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 19:30:00

2026-01-17

Comédie chic et décalée pour une soirée de folie !

Jean-Eude et Marie-Christine héritent d’une fortune colossale, déclenchant jalousies, intrigues amoureuses et situations absurdes dans leur manoir. Entre quiproquos, secrets et un crime presque parfait, cette comédie déjantée promet fous rires et rebondissements pour toute la famille !

De Louise Colette, avec Gilles Croibier-Laforge, Philippe Sigewald, Louise Colette et Simon Jouannot. .

Théâtre Municipal Autun Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 00 dce@autun.com

