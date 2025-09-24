Comédie française Sans famille 4 Cinémas Theatre Vernon
Comédie française Sans famille 4 Cinémas Theatre Vernon mercredi 24 septembre 2025.
Comédie française Sans famille
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-09-24 16:00:00
2025-09-24 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-05
Synopsis
Recueilli à sa naissance, Rémi est élevé dans l’amour par Mère Barberin. Mais, Père Barberin, endetté, décide de louer le garçon de huit ans à Vitalis, un artiste ambulant qui se révèlera être un tuteur bienveillant. C’est ainsi que Rémi intègre la petite troupe du saltimbanque avec le chien Capi et le singe Joli-Cœur. De ville en ville, Rémi devient un véritable artiste…
Les 27 et 28 septembre, pour la fête des cinémas, profitez de places à 5€ seulement ! .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
