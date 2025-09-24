Comédie française Sans famille 4 Cinémas Theatre Vernon

Comédie française Sans famille 4 Cinémas Theatre Vernon mercredi 24 septembre 2025.

Comédie française Sans famille

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

Date(s) :

2025-09-24 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-05

Synopsis

Recueilli à sa naissance, Rémi est élevé dans l’amour par Mère Barberin. Mais, Père Barberin, endetté, décide de louer le garçon de huit ans à Vitalis, un artiste ambulant qui se révèlera être un tuteur bienveillant. C’est ainsi que Rémi intègre la petite troupe du saltimbanque avec le chien Capi et le singe Joli-Cœur. De ville en ville, Rémi devient un véritable artiste…

Les 27 et 28 septembre, pour la fête des cinémas, profitez de places à 5€ seulement ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Comédie française Sans famille

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comédie française Sans famille Vernon a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération