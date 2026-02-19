Comédie Frou Frou les Bains Salle Yvonne Domec Porte-de-Benauge
Salle Yvonne Domec 210 Rte de Domec Porte-de-Benauge Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Le Comité des Fêtes de Porte de Benauge a le plaisir d’accueillir à nouveau la troupe de La La Rampe Caumontaise, et notamment notre fidèle et talentueux Sébastien Laffargue, que nous recevons toujours avec grand plaisir
Ils vous présenteront la comédie Frou Frou les Bains de Patrick Haudecœur
Une pièce pleine d’énergie, de quiproquos et de situations aussi improbables qu’hilarantes !
Comme à chaque venue de la troupe, attendez-vous à une ambiance conviviale, des éclats de rire partagés et une salle qui vibre au rythme des répliques !
Venez en famille, entre amis, entre voisins… et préparez-vous à passer une excellente soirée ! .
