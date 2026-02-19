Comédie Frou Frou les Bains Salle Yvonne Domec Porte-de-Benauge

Comédie Frou Frou les Bains

Salle Yvonne Domec 210 Rte de Domec Porte-de-Benauge Gironde

Tarif : 7 EUR

2026-03-14

Le Comité des Fêtes de Porte de Benauge a le plaisir d’accueillir à nouveau la troupe de La La Rampe Caumontaise, et notamment notre fidèle et talentueux Sébastien Laffargue, que nous recevons toujours avec grand plaisir

Ils vous présenteront la comédie Frou Frou les Bains de Patrick Haudecœur

Une pièce pleine d’énergie, de quiproquos et de situations aussi improbables qu’hilarantes !

Comme à chaque venue de la troupe, attendez-vous à une ambiance conviviale, des éclats de rire partagés et une salle qui vibre au rythme des répliques !

Venez en famille, entre amis, entre voisins… et préparez-vous à passer une excellente soirée ! .

