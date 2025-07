Comédie: game of points Café théâtre Le Poche Pornic

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-08-02 21:40:00

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Comédie proposée par Le Poche.

Le seul en scène de David Sénioris. Vous croyez être un bon conducteur ? Vous êtes joueur ? Partagez en toute hilarité les histoires vraies de la police… Drôleries involontaires, mauvaise foi et fausses excuses… Le 1er spectacle interactif qui peut vous faire gagner un point sur votre permis de conduire… ou pas.

A ne pas rater si vous voulez partager une heure de bonne humeur et de rire. Mais attention ! Ce spectacle est interactif et le public est mis à contribution. Vous n’êtes pas à l’abri d’une surprise…

D’après Les Brèves de volant, d’Alexandre Despretz. Avec David Sénioris.

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

