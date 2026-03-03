Comédie GRIMACE Contrepoint Café-Théâtre Agen

Comédie GRIMACE

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-12

Grimace est un personnage multiple. Vêtu de sa combinaison moulante, noire intégrale, il vient vous présenter en kaléidoscope l’écosystème théâtral. C’est ainsi que vous serez accueillis par l’hôtesse d’accueil du théâtre, un metteur en scène un peu fou, et un comédien plein d’humour.

Grimace est un personnage multiple. Vêtu de sa combinaison moulante, noire intégrale, il vient vous présenter en kaléidoscope l’écosystème théâtral. C’est ainsi que vous serez accueillis par l’hôtesse d’accueil du théâtre, un metteur en scène un peu fou, et un comédien qui vous livrera avec humour un bout d’histoire de son théâtre à lui. .

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comédie GRIMACE

Grimace is a multi-faceted character. Dressed in his skin-tight, all-black jumpsuit, he comes to present you with a kaleidoscope of the theatrical ecosystem. You’ll be greeted by the theater?s hostess, a crazy director and a humorous actor.

L’événement Comédie GRIMACE Agen a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Destination Agen