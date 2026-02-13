Comédie grinçante avec la Cie BoisTonThé à la Grange tourangelle, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Comédie grinçante avec la Cie BoisTonThé à la Grange tourangelle Samedi 25 avril, 18h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur

Envie de rire aux éclats dans un cadre chaleureux et intimiste ? Rendez-vous à Joué-lès-Tours pour découvrir ‘CONFESSIONS’, une comédie théâtrale grinçante présentée par la Cie BoisTonThé. Marta, une domestique aussi bavarde qu’attachante, partage ses anecdotes hilarantes et imprévisibles en rencontrant Claudine. Le tout se déroule dans notre belle grange entourée d’un jardin, offrant une ambiance conviviale et propice à la détente. Rejoindre Marc et Agnès, c’est aussi soutenir les talents locaux et partager un moment unique de complicité. Profitez de cette soirée pour vous évader, rire et vous laisser surprendre. 25/04/2026 Grange tourangelle, Joué-lès-Tours ️ À partir de 10€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019a73a9-6af4-7209-81b9-e50362151cd1

