Comédie humoristique avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes, Atelier d’artistes, Valenciennes

Comédie humoristique avec Amélie Abrieu à l’Atelier d’artistes Vendredi 13 mars, 19h00 Atelier d’artistes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c1e7d-6837-73d1-be6c-67f2b892fcbe (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Préparez-vous pour une soirée de rires avec « Nettoyage à sec uniquement ! », une comédie moderne qui promet de vous divertir comme jamais. Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous entraîneront dans un tourbillon d’humour grâce à des personnages décalés et des situations aussi cocasses qu’inattendues. Rejoignez Axel dans sa quête pour un stage de poterie à Méribel, semée d’embûches hilarantes. L’Atelier d’artistes de Valenciennes vous ouvre ses portes pour une soirée intimiste où chaque rire compte. Ne laissez pas passer cette occasion unique de découvrir des talents dans un cadre chaleureux et convivial. 13 mars 2026 Atelier d’artistes, Valenciennes ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c1e7d-6837-73d1-be6c-67f2b892fcbe

Atelier d’artistes Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019c1e7d-6837-73d1-be6c-67f2b892fcbe »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019c1e7d-6837-73d1-be6c-67f2b892fcbe »}]

Comédie humoristique à Valenciennes, 13 mars, 12€, réservez vite ! Hormur Arts vivants