Comédie Humour tout public Monsieur Maxence au pays des 5 sens Colmar

Comédie Humour tout public Monsieur Maxence au pays des 5 sens

8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-12-30 16:30:00

fin : 2025-12-30 17:45:00

2025-12-30

Un spectacle interactif pour les tout-petits à la découverte des 5 sens que sont le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue.

Connaissez vous le pays des 5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur Maxence.

Mais aujourd’hui Mr Maxence est sens dessus dessous. Où sont passés son nez retroussé, ses yeux colorés, sa petite bouche pincée, ses oreilles rosées et ses bras si musclés ?

Ils sont allés se cacher et c’est à nous de les retrouver !

Un décor coloré, des comptines à chanter, des sensations à éprouver, une mise en scène inspirée de la pédagogie Montessori.

Un voyage ludique pour découvrir, l’un après l’autre, les 5 sens que sont le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue.

Un spectacle interactif pour les tout-petits ! .

8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 98 07 10 clb.prod.spectacle@gmail.com

English :

An interactive show for toddlers to discover the 5 senses of taste, smell, hearing, touch and sight.

German :

Eine interaktive Show für Kleinkinder, bei der sie die fünf Sinne Geschmack, Geruch, Gehör, Tastsinn und Sehvermögen entdecken.

Italiano :

Uno spettacolo interattivo per bambini che esplora i 5 sensi: gusto, olfatto, udito, tatto e vista.

Espanol :

Un espectáculo interactivo para niños que explora los 5 sentidos: gusto, olfato, oído, tacto y vista.

