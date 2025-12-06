Comédie Humour tout public Sous le sapin…les emmerdes!!! Colmar

Comédie Humour tout public Sous le sapin…les emmerdes!!! Colmar samedi 6 décembre 2025.

Comédie Humour tout public Sous le sapin…les emmerdes!!!

8 rue Kléber Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 21:45:00

Date(s) :

2025-12-06

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… Et encombrante.

En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine.

Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents.

Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient.

Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le « cadeau » va vite devenir embarrassant… .

8 rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 16 86 86 laurenthesse@outlook.fr

English :

How a bourgeois family’s quiet New Year’s Eve is disrupted by the arrival of an unexpected guest… And a troublesome one.

German :

Wie der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten Gastes gestört wird… Und sperrig.

Italiano :

Come il tranquillo Capodanno di una famiglia borghese viene sconvolto dall’arrivo di un ospite inatteso… E per di più scomodo.

Espanol :

Cómo la tranquila Nochevieja de una familia burguesa se ve alterada por la llegada de un invitado inesperado… Y, además, problemático.

L’événement Comédie Humour tout public Sous le sapin…les emmerdes!!! Colmar a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de tourisme de Colmar