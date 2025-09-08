Comédie Itinérante Barbara (par Barbara) Upie

Comédie Itinérante Barbara (par Barbara)

Salle des fête Upie Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 20:00:00

2026-04-01

Près de vingt-cinq ans après la disparition de Barbara, la comédienne Marie-Sophie Ferdane donne corps et voix à la longue dame brune . Accompagnée sur scène par un pianiste, elle invite le public à découvrir une autre facette de la célèbre chanteuse.

Salle des fête Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

English :

Almost twenty-five years after Barbara’s death, actress Marie-Sophie Ferdane gives body and voice to the long brunette lady . Accompanied on stage by a pianist, she invites audiences to discover another side of the famous singer.

