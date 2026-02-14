Comédie itinérante L’Abécédaire musical

Salle des fêtes Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

A mi-chemin entre le théâtre musical et concert animé, ce duo complice entre une pianiste et un violoniste -altiste virtuoses embarque néophytes comme mélomanes dans un voyage sonore aussi ludique qu’inattendu.

.

Salle des fêtes Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halfway between musical theater and animated concert, this complicit duo between a virtuoso pianist and violinist-artist takes novices and music lovers alike on a sonic journey as playful as it is unexpected.

L’événement Comédie itinérante L’Abécédaire musical Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme