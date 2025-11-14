Comédie itinérante L’Amour de l’art Salle des Fêtes Roche-Saint-Secret-Béconne

Comédie itinérante L’Amour de l’art

Salle des Fêtes Place de l’Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Quel est le sens véritable d’un tableau? Faites confiance à deux guides azimuté·e·s qui interprètent à leur façon les toiles de maître et, surtout, remettent en cause notre rapport à l’art avec un grand A.

Salle des Fêtes Place de l'Eglise Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 52 29 31 larochedessarts@mailo.com

English :

What is the true meaning of a painting? Put your trust in two guides who interpret masterpieces in their own way and, above all, question our relationship to art with a capital A.

German :

Was ist die wahre Bedeutung eines Gemäldes? Verlassen Sie sich auf zwei abenteuerlustige Führer, die Meisterwerke auf ihre Weise interpretieren und vor allem unsere Beziehung zur Kunst mit einem großen A hinterfragen.

Italiano :

Qual è il vero significato di un quadro? Affidatevi a due guide che interpretano i capolavori a modo loro e, soprattutto, si interrogano sul nostro rapporto con l’arte con la A maiuscola.

Espanol :

¿Cuál es el verdadero significado de un cuadro? Confíe en dos guías que interpretan a su manera las obras maestras y, sobre todo, cuestionan nuestra relación con el arte con mayúsculas.

