Comédie La Dame de la Télé Marcellus
Comédie La Dame de la Télé Marcellus samedi 8 novembre 2025.
Comédie La Dame de la Télé
Salle municipale de Marcellus Marcellus Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Comédie La Dame de la Télé
Comédie La Dame de la Télé de Stéphane Lartigue avec les comédiens des ateliers Caf’Thé
Assiette de tapas à 19h. .
Salle municipale de Marcellus Marcellus 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 91 34
English : Comédie La Dame de la Télé
Comedy La Dame de la Télé
German : Comédie La Dame de la Télé
Komödie Die Dame aus dem Fernsehen (La Dame de la Télé)
Italiano :
Commedia La Dame de la Télé
Espanol : Comédie La Dame de la Télé
Comedia La Dame de la Télé
L’événement Comédie La Dame de la Télé Marcellus a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de Garonne