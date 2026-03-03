Comédie La face cachée de l’info Contrepoint Café-Théâtre Agen

Comédie La face cachée de l’info

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-09

Grand reporter infatigable, il a suivi toutes les tournées, celles des stars, des éboueurs, la tournée des comptoirs aussi. Il a interviewé Obispo, Hallyday, Belmondo et le professeur Raoult ! Toujours droit, jamais corrompu (enfin, pas encore), Jean-Jacques Fiorito vient vous parler de tout ça.

Grand reporter infatigable, il a suivi toutes les tournées, celles des stars, des éboueurs, la tournée des comptoirs aussi. Sa préférée. Il a interviewé Obispo, Hallyday, Belmondo, Julio Iglesias. Mieux le professeur Raoult ! Toujours droit, jamais corrompu (enfin, pas encore), Jean-Jacques Fiorito vient vous parler de tout ça. Il évoque aussi tout ce qui fait le charme de Marseille les grèves, la saleté, les kalachs, le cannabis ainsi que l’OM évidemment. .

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comédie La face cachée de l’info

An indefatigable reporter, he has followed every tour, from those of the stars to those of the garbage collectors, as well as the pub crawl. He interviewed Obispo, Hallyday, Belmondo and Professor Raoult! Always upright, never corrupt (well, not yet), Jean-Jacques Fiorito is here to tell you all about it.

L’événement Comédie La face cachée de l’info Agen a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Destination Agen