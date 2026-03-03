Comédie La face cachée de l’info Contrepoint Café-Théâtre Agen
Comédie La face cachée de l’info Contrepoint Café-Théâtre Agen jeudi 9 avril 2026.
Comédie La face cachée de l’info
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-09
Grand reporter infatigable, il a suivi toutes les tournées, celles des stars, des éboueurs, la tournée des comptoirs aussi. Sa préférée. Il a interviewé Obispo, Hallyday, Belmondo, Julio Iglesias. Mieux le professeur Raoult ! Toujours droit, jamais corrompu (enfin, pas encore), Jean-Jacques Fiorito vient vous parler de tout ça. Il évoque aussi tout ce qui fait le charme de Marseille les grèves, la saleté, les kalachs, le cannabis ainsi que l’OM évidemment. .
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com
English : Comédie La face cachée de l’info
An indefatigable reporter, he has followed every tour, from those of the stars to those of the garbage collectors, as well as the pub crawl. He interviewed Obispo, Hallyday, Belmondo and Professor Raoult! Always upright, never corrupt (well, not yet), Jean-Jacques Fiorito is here to tell you all about it.
