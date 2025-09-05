Comédie La journée de la femme Mutzig

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

2026-03-22

Trois amis préparent une soirée pour la Journée des droits des femmes, mais l’arrivée d’un invité va tout chambouler.

Troisième et dernière soirée du Festival « HUMOUR AU CHÂTEAU »

Jean-Paul, restaurateur, Michel, commerçant, et Bernard, maire et éleveur de poulets, espéraient passer une bonne soirée en organisant un repas en l’honneur de leurs épouses à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C’était sans compter sur l’arrivée de François, agriculteur, qui, de révélation en révélation, va mettre à rude épreuve les nerfs et l’amitié des trois compères…

Une comédie dédiée à toutes les femmes confrontées à la veulerie et à la connerie des hommes !

Marge (Billetreduc.com 10/10) « Excellent ! Un pur régal À force de me faire rire, ils m’ont déclenché 1 fou rire comme ça fait du bien. C’est vivant, des comédiens incroyables. Merci pour cette excellente soirée. »

Bridget4612 (Billetreduc.com 10/10) « A ne pas rater. Des comédiens au top, une comédie tendre et drôle, du rire à coup sûr !! ». »

Lee Loo (Billetreduc.com 10/10) « Tout simplement génial. Vu au VO de Montauban tu arrives chafouin tu repars en pleine forme avec l’envie d’aller t’amuser. Tu travailles les zygomatiques. Comédie très drôle les comédiens sont excellents chacun dans son répertoire. On ne s’ennuie pas une seconde. Très bien écrit pas de vulgarité, pas de grossièreté mais le message est passé Des répliques très bien choisies. Merci Messieurs pour cet excellent moment A voir et à revoir. »

Auteur Jean-Christophe Barc

Mise en scène Larra Mendy

Artistes Hervé Jouval, Philippe Gruz, Stéphane Malassenet et Jean-Christophe Barc

Production Les petites vadrouilles

Genre Théâtre | Comédie

Public Tout public à partir de 10 ans

Durée 1h30

Tarif unique 18€ chaque soirée en prévente (jusque J-15) (20€ en tarif plein)

Tarif fidélité forfait 42€ pour les 3 soirées et soirée Tremplin du Château gratuite (il vous suffit de mettre les 2 tarifs dans le panier, et automatiquement le Tremplin du Château sera à 0€)

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

Three friends are planning a party for Women’s Rights Day, but the arrival of a guest will turn everything upside down.

Drei Freunde planen eine Party zum Tag der Frauenrechte, doch die Ankunft eines Gastes bringt alles durcheinander.

Tre amiche stanno preparando una festa per la Giornata dei Diritti della Donna, ma l’arrivo di un ospite stravolgerà tutto.

Tres amigas preparan una fiesta por el Día de los Derechos de la Mujer, pero la llegada de una invitada lo pondrá todo patas arriba.

