Comédie La Politique de l’Autruche Rieux

Comédie La Politique de l’Autruche

684 Rte du pont de Cran, 56350 Rieux Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:30:00

fin : 2026-04-19 16:45:00

Date(s) :

2026-04-19

Benjamin, jeune Parisien d’origine creusoise, veut reconquérir son ex en devenant l’homme parfait sportif, moderne et même végétarien. Mais l’arrivée inattendue de Céline, une vétérinaire de la Creuse au tempérament opposé, vient bouleverser ses plans.

Entre quiproquos, choc des cultures et situations absurdes, sans oublier un œuf d’autruche nommé Casimir, cette comédie promet une cohabitation explosive et pleine d’humour. .

