Comédie la porte à côté avenue des fusillés Thaon-les-Vosges

Comédie la porte à côté

avenue des fusillés arche bernadette Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif :

Date :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Dans une mise en scène de Régis MOREL Marion VELY et Benoit BRUNNER vont vous présenter une comédie de Fabrice ROGER-LACAN

Elle est psy. Il vend des yaourts.

Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils recherchent furtivement le grand amour sur internet quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à côté.

Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme soeur, ils ne résistent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler encore une fois… La dernière ?

Une pièce à l’humour irrésistible où s’enchaînent les répliques d’un malicieux auteur, grand observateur du genre humain.Adultes

.

avenue des fusillés arche bernadette Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45

English :

Directed by Régis MOREL, Marion VELY and Benoit BRUNNER present a comedy by Fabrice ROGER-LACAN

She’s a shrink. He sells yoghurt.

They’re next-door neighbors, they hate each other’s guts, and like millions of single people lost in the city, they’re furtively looking for true love on the Internet… someone who’s just the opposite of this infernal character who lives next door.

And when they finally find their soulmate, they can’t resist telling each other. Just to shout at each other one more time… Will it be the last?

An irresistibly humorous play, with one line after another from a mischievous playwright and keen observer of the human race.

