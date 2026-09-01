Comédie la Rochelle, Arrête de pleurer Pénélope ! La Salicorne Saujon
samedi 26 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Comédie la Rochelle, Arrête de pleurer Pénélope !
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Comédie la Rochelle présente le spectacle « Arrête de pleurer Pénélope ! » mercredi 30 septembre à 18h à La Salicorne.
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 78 70
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English :
Comédie la Rochelle presents the play « Stop Crying, Penelope! » on Wednesday, September 30, at 6:00 p.m. at La Salicorne.
L’événement Comédie la Rochelle, Arrête de pleurer Pénélope ! Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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