Comédie la Rochelle, Arrête de pleurer Pénélope ! La Salicorne Saujon

Informations pratiques

Saujon

Comédie la Rochelle, Arrête de pleurer Pénélope !

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Comédie la Rochelle présente le spectacle « Arrête de pleurer Pénélope ! » mercredi 30 septembre à 18h à La Salicorne.

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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 78 70

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English :

Comédie la Rochelle presents the play « Stop Crying, Penelope! » on Wednesday, September 30, at 6:00 p.m. at La Salicorne.

L’événement Comédie la Rochelle, Arrête de pleurer Pénélope ! Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon