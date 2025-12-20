Comédie Le bal des couillons avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Comédie Le bal des couillons

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux !

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

A lively rural comedy for all audiences, with plenty of dirty tricks, funny antics and special effects!

