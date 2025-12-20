Comédie Le bal des couillons avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Comédie Le bal des couillons avenue du 14 juillet 1789 Montélimar samedi 14 mars 2026.
Comédie Le bal des couillons
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
2026-03-14
Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux !
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
English :
A lively rural comedy for all audiences, with plenty of dirty tricks, funny antics and special effects!
