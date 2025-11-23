COMÉDIE LE CRIME FARPAIT

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Une comédie policière interactive, entièrement improvisée.

Un crime vient d’être commis… Mais qui est la victime ? Où a-t-elle été retrouvée ? Quelle est l’arme du crime ? C’est à vous, public, d’en décider ! En effet c’est à partir de vos propositions que les comédiens vont improviser personnages et retournements de situations… pour résoudre ensemble une enquête hilarante et surtout… pas comme les autres. .

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66

English :

An interactive, improvised crime comedy.

L’événement COMÉDIE LE CRIME FARPAIT Fonsorbes a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE