COMÉDIE LE CRIME FARPAIT Fonsorbes

SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes Haute-Garonne
Début : 2026-01-30 21:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Une comédie policière interactive, entièrement improvisée.
Un crime vient d’être commis… Mais qui est la victime ? Où a-t-elle été retrouvée ? Quelle est l’arme du crime ? C’est à vous, public, d’en décider ! En effet c’est à partir de vos propositions que les comédiens vont improviser personnages et retournements de situations… pour résoudre ensemble une enquête hilarante et surtout… pas comme les autres. .
SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 66
English :
An interactive, improvised crime comedy.
